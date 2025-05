Incidente mortale sull’autostrada tra Noto e Rosolini: perde la vita una donna

Rosolini – Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A18 Siracusa–Gela, nel tratto compreso tra Noto e Rosolini, in direzione Gela.

Si è trattato di un sinistro autonomo: per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo è finito fuori dalla sede stradale. A bordo oltre al conducente si trovava una donna – S.F. di 68 anni, residente a Rosolini- che purtroppo è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, insieme ai mezzi di soccorso. Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

