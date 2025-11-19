Condividi "Incidente, muore dopo un mese e mezzo di agonia Patrizia Culotta, 51 anni" sui social

Palermo – Era appena tornata dal matrimonio di uno dei due figli nel Nord Italia.

È morta dopo un mese e mezzo di agonia Patrizia Culotta, 51 anni, deceduta all’ospedale Civico di Palermo dove era stata ricoverata dopo un incidente in moto avvenuto sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Villabate.

Il 6 ottobre era rimasta gravemente ferita insieme al conducente del mezzo, anche lui trasportato in ospedale. Patrizia lascia due figli.

