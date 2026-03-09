Incidente nel cantiere, gelese Marco Catania muore a 25 anni in Germania

Potsdam – Un giovane operaio originario di Gela ha perso la vita in Germania a seguito di un grave incidente avvenuto durante l’attività lavorativa. La vittima è Marco Catania, 25 anni, impegnato in un cantiere nella zona di Potsdam. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato mentre il giovane stava svolgendo le proprie mansioni. Nell’episodio sono rimasti coinvolti anche altri tre operai, che hanno riportato ferite non gravi. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La famiglia del giovane vive in Germania, mentre lui aveva scelto di restare a Gela. Per motivi di lavoro si spostava periodicamente all’estero per partecipare alle attività nei cantieri.

Potrebbe interessarti anche... Muore in Germania un operaio siciliano, Marco Catania aveva 25 anni

© Riproduzione riservata