Incidente nell’Anconetano, muore Andrea Zuccaro, siciliano di 56 anni

Ancona – Un 56 enne originario del Catanese ma da anni residente in provincia di Ancona, è morto in un incidente stradale che si è verificato ad Agugliano, nell’Anconetano.

La vittima è Andrea Zuccaro, aveva 56 anni, ed era alla guida di una Panda che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è ribaltata schiacciandolo. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 2: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo potrebbe aver perso autonomamente il controllo della vettura che si è cappottata nei pressi del canneto. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

