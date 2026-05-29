Incidente scooter-camion, 17enne elitrasportato

Rosolini – Incidente tra uno scooter e un camion a Rosolini nel primo pomeriggio di oggi, con il ferimento di un ragazzo di 17 anni, trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.45 all’incrocio tra via Buon Pastore e via Salvatore Giuca. Uno scooter 125 con a bordo due minorenni si è scontrato con un camion guidato da un uomo di 35 anni. L’urto ha sbalzato sull’asfalto il conducente del ciclomotore, V.D.L., 17 anni, che ha riportato un grave trauma cranico.

I sanitari del 118 hanno richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo per trasferire il giovane al Cannizzaro di Catania, centro di riferimento regionale per i traumi complessi. Il passeggero, anche lui 17enne, è stato portato al Pronto soccorso di Avola per accertamenti, mentre il camionista è stato accompagnato all’ospedale di Modica in stato di shock.

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