Incidente stradale a Leonforte, auto finisce in una scarpata: muore Francesca Leanza

Leonforte, Enna – È morta in un drammatico incidente stradale Francesca Leanza, 44 anni, una donna molto conosciuta a Leonforte. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio, lungo la strada in discesa che costeggia la zona della Granfonte, nella periferia sud del paese.

Secondo una prima ricostruzione, la 44enne stava viaggiando da sola quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di un improvviso malore che potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo.

L’auto è uscita dalla carreggiata, finendo nella scarpata sul lato destro della strada. Dopo aver attraversato per alcune decine di metri un terreno di campagna, la corsa del veicolo si è conclusa con un violento impatto contro un muretto.

L’allarme è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Enna e della Stazione di Leonforte, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e l’elisoccorso, fatto decollare nel tentativo di prestare assistenza alla donna nel più breve tempo possibile.

I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti a chiarire se all’origine della tragedia vi sia stato davvero un malore o se vi siano altre cause. La notizia della morte di Francesca Leanza ha rapidamente fatto il giro di Leonforte, suscitando profondo cordoglio. Ieri si sono celebrati i funerali

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