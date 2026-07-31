Incidente stradale con incendio dell’auto a Comiso, la ragazza è stata trasferita in elisoccorso

Comiso – Si sono aggravate le condizioni di una delle due persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa in via Mediterraneo, a Comiso.

Il sinistro si era verificato intorno alle 15.30, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente aveva perso il controllo della moto, che dopo l’urto aveva preso fuoco. Sul mezzo viaggiavano due persone, entrambe soccorse e trasportate inizialmente in ospedale.

Ad aggravarsi sono state le condizioni della ragazza, trasferita in elisoccorso al Garibaldi di Catania, dove ieri mattina è stata ricoverata in Rianimazione.

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