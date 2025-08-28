Incidente stradale: muore autista soccorritore del 118, è la modicana Roberta Occhipinti

Ragusa – È Roberta Occhipinti, 59 anni, di Modica, la vittima del grave incidente stradale avvenuto mercoledì sera intorno alle 20.30 lungo la Ragusa Mare. La donna, autista soccorritrice del 118, stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata con un altro veicolo.

Trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, è deceduta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. Nell’impatto è rimasto ferito anche un uomo, condotto all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’incidente indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

“Con immensa tristezza e profondo sgomento – dice il presidente di Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro – piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto. Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, un volto sempre pronto al sorriso, una collega amata e stimata da tutti”.

“Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo – ancora Castro – Ma sento il dovere di esprimere, a nome mio personale e di tutta la Seus 118, il cordoglio più sincero alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi che l’hanno conosciuta e con cui ha condiviso turni difficili, notti lunghe e momenti di speranza. Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore”.

