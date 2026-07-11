Incidente stradale, muore un ingegnere nato a Noto e residente ad Agrigento

Agrigento – L’ottantunenne ingegnere Giuseppe Lumera, nato a Noto e residente ad Agrigento, è morto in seguito al terribile scontro avvenuto lungo l’arteria che collega Naro con Canicattì.

L’impatto tra la vettura, una Fiat Tipo, guidata dal pensionato-ingegnere e un furgoncino Renault Kangoo è stato devastante. Le lamiere distrutte hanno reso immediatamente chiaro ai primi soccorritori la gravità della situazione: per l’81enne, molto conosciuto e stimato nell’Agrigentino, infatti, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno dovuto gestire una scena di profonda disperazione.

Il conducente del Renault Kangoo, un canicattinese di 25 anni, è stato trasportato, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici, al momento, mantengono riservata la prognosi sulla vita del giovane.

I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi di rito per cercare di fare luce sulla dinamica dell’incidente. Resta ancora da chiarire cosa abbia innescato lo scontro fatale fra la Fiat Tipo e il Renault Kangoo.

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