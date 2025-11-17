Cronaca
17/11/2025 17:46

Incidente sul lavoro a Pozzallo, il braccio della betoniera cede e uccide un 36enne

Un guasto meccanico alla base della tragedia

di Redazione

Pozzallo – È un operaio albanese di 36 anni l’operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di Pozzallo, in via Vittorio Veneto. Un suo collega, il gruista, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure. L’operaio è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale ‘Maggiore-Baglieri’ di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

