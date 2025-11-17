Incidente sul lavoro a Pozzallo, in stato di shock il gruista, un 47enne di Scicli

Pozzallo – È in stato di shock all’ospedale Maggiore di Modica il gruista 47enne di Scicli ricoverato in seguito all’incidente mortale sul lavoro registrato oggi pomeriggio in via Vittorio Veneto a Pozzallo.

L’uomo ha assistito impotente allo spezzarsi del braccio meccanico che stava manovrando e che ha colpito l’operaio 36enne albanese che lavorava sul tetto di un edificio.

Il manovratore della gru è un dipendente di una ditta di Scicli che ha fornito la gru alla ditta appaltatrice dei lavori, un’impresa di Pozzallo.

