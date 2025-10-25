Incidente sul lavoro: bracciante agricolo muore travolto dall’autocarro guidato dal collega

Licata, Agrigento – Tragico incidente sul lavoro. Alla guida di un autocarro travolge e uccide il collega. Un bracciante agricolo di 67 anni, Alexandru Suciu, di origine romena e residente a Licata, è morto dopo essere stato travolto da un autocarro. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto all’interno di un fondo di un’azienda agricola nelle campagne licatesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata che hanno avviato le indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo. Sia il titolare dell’azienda che il venticinquenne immigrato alla guida del mezzo pesante sono indagati per omicidio colposo in concorso. Secondo una prima ricostruzione il conducente ha effettuato una manovra con l’autocarro non accorgendosi della presenza del collega di lavoro. L’impatto non ha lasciato scampo al 67enne. Indagini sono in corso per verificare il rispetto delle norme sul lavoro. Il venticinquenne risulterebbe impiegato irregolarmente.

