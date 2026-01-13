Incidente sul lavoro: grave 35enne scivolato dal tetto di un’azienda

Siracusa – Incidente sul lavoro nel pomeriggio in una azienda sulla Statale 114 tra Siracusa e Priolo. È rimasto gravemente ferito un 35enne di Priolo che, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, è precipitato dal tetto della struttura. Un volo di alcuni metri che ha causato delle gravi lesioni all’operaio. Per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale, a Catania. L’uomo sarebbe salito in cima all’edificio per verificare una possibile infiltrazione ma avrebbe perso l’equilibrio finendo al suolo.

