Malore sul lavoro, modicano muore dopo 20 giorni di coma

Modica – È morto nei giorni scorsi, dopo 20 giorni di coma, l’operaio rimasto vittima di un malore sul posto di lavoro lo scorso 6 maggio in contrada San Filippo.

L’episodio non è stato ancora chiarito. Pare che l’operaio si sia sentito male e cadendo avrebbe attratto su di te una pedana che gli è crollata addosso. Immediatamente soccorso, le sue condizioni erano apparse subito disperate, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Catania, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo non si è mai ripreso dal profondo stato di coma in cui versava.

Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità da parte della Polizia. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore sul posto di lavoro.

