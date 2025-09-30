Incidente sul lavoro, morto un elettricista di 61 anni

Messina – Incidente mortale sul lavoro ieri neella zona artigianale di Larderia Inferiore. A perdere la vita un 61enne, titolare di una ditta individuale che stava eseguendo lavori di ammodernamento tecnologico nella sede di un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti.

Secondo la ricostruzione della Polizia, intervenuta sul posto per avviare le indagini, l’uomo è stato travolto da un mezzo meccanico che stava lavorando il cui conducente non si è accorto della sua presenza. Dopo il primo intervento degli agenti delle Volanti nella sede dell’impresa sono giunti gli uomini della Squadra Mobile che stanno sentendo i colleghi di lavoro.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo

