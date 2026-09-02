Incidente sul lavoro, Salvino Pullara, 53 anni, muore travolto da un muro. Grave il figlio

Agrigento – Il 53enne Salvino Pullara, residente a Santo Stefano Quisquina, titolare di un’impresa edile, è morto in un incidente sul lavoro a Bivona, nell’Agrigentino.

Assieme al figlio di 24 anni, rimasto gravemente ferito e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, Pullara stava eseguendo dei lavori, per conto del proprietario, all’interno di una casa, in contrada Santa Margherita.

All’improvviso è crollato un muro che lo ha travolto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore.

Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha stabilito che nel giorno dei funerali verrà ploclamato il lutto cittadino. “San Stefano Quisquina piange ancora un altro suo figlio, un giovane, grande e infaticabile lavoratore, un ragazzo che aveva scelto la strada dell’impegno, del sacrificio e della responsabilità per costruire, con le proprie mani e con la propria determinazione, il futuro suo e della sua famiglia”.

“Con tanti sacrifici e con uno straordinario spirito di iniziativa era riuscito a creare una impresa edile, frutto della sua fatica, dei suoi sogni e della sua voglia di affermarsi attraverso il lavoro”.

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