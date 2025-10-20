Incidente sul lavoro, un morto e un ferito in una vetreria

Catania – Grave il bilancio di un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina in una vetreria di San Giovanni La Punta, nel Catanese: una persona di 58 anni è deceduta e un’altra di 34 è rimasta ferita. L’episodio si è verificato in via Monte Grappa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, il personale dell’Ispettorato del Lavoro e il 118 in elicottero che ha trasportato l’operaio ferito al Policlinico di via Santa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni di movimentazione di due pesanti lastre di vetro destinate a essere caricate su un camion, il materiale avrebbe ceduto, schiacciando un uomo di 58 anni, originario del Congo, impiegato come operaio occasionale.

Il lavoratore è deceduto sul colpo. Un altro addetto è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso. La Procura ha aperto un’inchiesta.

