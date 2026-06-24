Incidente sulla A18 tra Taormina e Giardini: muore un 30enne, la sua bimba in codice rosso

Taormina – Tragico schianto questa notte sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle 2.30 si è verificato un incidente al km 37,700 lungo la carreggiata in direzione Catania, all’interno della galleria Taormina, e a perdere la vita è stato il conducente di un’auto, un uomo di trenta anni.

Secondo una prima ricostruzione, un autobus in panne si è fermato all’interno del tunnel sulla corsia di marcia: pochi minuti dopo è sopraggiunto alle sue spalle il veicolo, una Fiat Sedici, che lo ha colpito in pieno nella parte posteriore.

Nell’impatto è morto sul colpo l’automobilista che si trovava al volante, un uomo di 30 anni residente nel Catanese, mentre la figlia piccola è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane. A causa dell’incidente è stato chiuso il tratto di autostrada in direzione Catania tra Taormina e Giardini Naxos, con uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina.

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