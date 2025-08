Incidente sulla circonvallazione di Avola, c’è elisoccorso

Avola – Incidente nella circonvallazione di Avola, all’interno del tunnel della strada che conduce verso Noto. Il sinistro è avvenuto all’interno del tunnel della Ss115 intorno alle 13.30 e ha visto coinvolti almeno due veicoli. Secondo una prima sommaria ricostruzione sarebbero due le persone ferite in totale di cui uno apparentemente grave e per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per il conducente dell’altro veicolo, invece, è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso del vicino ospedale di Avola

Sul posto oltre all’eliambulanza sono presenti tre mezzi del 118 e la Polizia Municipale di Avola che oltre a gestire il traffico dovrà ricostruire le cause del sinistro. Il tratto di strada è al momento chiuso per consentire i soccorsi.

