Incidente sulla Messina-Catania, muore una donna di 54 anni, grave il compagno

Roccalumera, Messina – È morta in un incidente stradale lungo la A18 la donna di 54 anni che viaggiava a bordo di una Mitsubishi Colt. Stava percorrendo la Messina-Catania quando è rimasta coinvolta in un incidente insieme al suo compagno, un 61enne che viaggiava sul sedile passeggero.

Per la donna, di origini russe, non c’è stato nulla da fare, mentre il compagno ha riportato una profonda ferita alla gamba destra. L’incidente si è verificato poco dopo le 19:15 di ieri, in direzione Messina, all’altezza dell’abitato di Roccalumera.

Per cause in corso di accertamento la conducente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro il guardrail, finendo sulla corsia di emergenza dopo essersi ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze del 118 provenienti da S. Teresa di Riva e Taormina ma, nonostante i tentativi di rianimare la donna, è stato impossibile salvarle la vita.

Nel frattempo, sull’altro mezzo diretto al Policlinico di Messina viaggiava il 61enne, che da indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione pare che l’incidente sia stato autonomo e non abbia visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Polstrada e due ambulanze del 118 provenienti da S. Teresa di Riva e Taormina ma, nonostante i tentativi di rianimare la donna, è stato impossibile salvarle la vita.

© Riproduzione riservata