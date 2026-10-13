Incidente sulla Modica-Ragusa, auto invade la corsia opposta e si scontra con un autobus: traffico paralizzato

Modica – Traffico in tilt questa mattina lungo la strada che collega Modica a Ragusa, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e un’autovettura.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7, quando, per cause ancora da accertare, l’auto ha invaso la corsia opposta, entrando in collisione con un autobus di studenti e pendolari diretto a Enna che procedeva in direzione contraria.

C’è un ferito, un anziano 80enne alla guida di una utilitaria Kia. Le conseguenze sulla circolazione sono pesantissime. Il mezzo pesante ha infatti occupato parte della carreggiata, provocando la paralisi del traffico lungo una delle arterie più frequentate della provincia, soprattutto nelle prime ore del mattino.

In pochi minuti si è formata una lunga coda di automobili, estesa per diversi chilometri, con centinaia di automobilisti rimasti bloccati e forti disagi per pendolari e lavoratori diretti verso Ragusa e Modica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi dei vigili del fuoco per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre sono al lavoro i mezzi di soccorso per rimuovere i veicoli coinvolti e liberare la carreggiata.

La circolazione resta fortemente rallentata in attesa del completamento delle operazioni di rimozione.

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