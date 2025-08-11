Cronaca
|
11/08/2025 15:14

Incidente sulla Modica-Scicli, traffico interrotto

È la strada superiore, via contrada Spana

di Redazione

Modica – Incidente stradale sulla Modica-Scicli via contrada Spana poco dopo le 14. Il traffico è interrotto. Notizia in aggiornamento.

