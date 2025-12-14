Incidente sulla Palermo-Sciacca: auto va a fuoco, 4 feriti gravi

Sciacca – Incidente stradale sulla Palermo- Sciacca. Uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Dacia, si è verificato all’ingresso della statale al chilometro 1+400, poco dopo via Ernesto Basile. L’impatto si è rivelato violentissimo: uno dei mezzi è finito contro il guardrail ed è poi andato in fiamme.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso al traffico e si registrano forti rallentamenti su entrambe le direzioni. Quattro le persone trasportate in ospedale con codice rosso.

