Incidente sulla Ragusa-Catania, falciati quattro operai che lavoravano in un cantiere

Ragusa – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la SS 514 Ragusa–Catania, nel tratto interessato dai lavori del lotto della futura autostrada. Alcuni operai edili stradali impegnati nelle attività di cantiere sono stati falciati da un autocarro furgonato in transito, in circostanze che restano ancora da chiarire.

L’impatto è stato violento e ha richiesto un’immediata e massiccia risposta dei soccorsi: quattro ambulanze del 118 SUES, provenienti dalle postazioni più vicine al luogo del sinistro, sono intervenute per stabilizzare i feriti e predisporne il trasferimento. Tutti gli operai coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per accertamenti e cure.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa

Il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni.

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