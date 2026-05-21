Incidente sulla Ragusa-mare, scontro tra auto e autocarro

Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo pesante.
di Redazione
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Ragusa – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Secondo quanto riferito da un appartenente alle forze dell’ordine presente sul posto, il sinistro ha coinvolto un autocarro, causando il blocco totale della circolazione. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo pesante.
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