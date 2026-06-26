Incidente sulla Ragusa-Santa Croce, muore anche la moglie del 91enne deceduto ieri

Ragusa – Si aggrava il bilancio del grave incidente sulla Ragusa-Santa Croce Camerina, avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la Strada Provinciale 60, in contrada Mendolilli in territorio di Ragusa. Dopo il decesso di un uomo di 91 anni, è morta anche la moglie di 85 anni, ricoverata in condizioni gravissime in seguito allo scontro. La tragedia porta così a due il numero delle vittime coinvolte nell’incidente.

I due anziani coniugi, entrambi residenti a Ragusa, viaggiavano come passeggeri a bordo di una Toyota Yaris condotta da un familiare quando l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un pickup Ford intorno alle 15.30.

L’uomo era deceduto poco dopo il violento impatto, mentre la moglie era stata soccorsa e trasportata in ospedale con lesioni molto gravi. Nelle ore successive, nonostante le cure dei sanitari, anche la donna è morta a causa delle conseguenze riportate nell’incidente.

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