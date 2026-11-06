Incidente sulla Siracusa-Modica: 4 feriti, grave una donna

Cassibile, Siracusa -Grave incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa-Gela, allo svincolo di Cassibile, in direzione Siracusa. A scontrarsi sono stati un’autovettura e un autocarro.

Il bilancio è di quattro persone ferite: i tre occupanti dell’auto e il conducente del mezzo pesante. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’autovettura, una donna di 41 anni, che ha riportato le lesioni più gravi. Le condizioni degli altri feriti sono al vaglio dei sanitari intervenuti sul posto.

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