Cronaca
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06/11/2026 23:42

Incidente sulla Siracusa-Modica: 4 feriti, grave una donna

Ferita in maniera grave una 41enne.

di Redazione

Cassibile, Siracusa -Grave incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa-Gela, allo svincolo di Cassibile, in direzione Siracusa. A scontrarsi sono stati un’autovettura e un autocarro.

Il bilancio è di quattro persone ferite: i tre occupanti dell’auto e il conducente del mezzo pesante. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’autovettura, una donna di 41 anni, che ha riportato le lesioni più gravi. Le condizioni degli altri feriti sono al vaglio dei sanitari intervenuti sul posto.

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