Incidente sulla statale Agrigento-Palermo, muore Giuseppe Mattina

Agrigento – È di un morto ed un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla Strada statale189 tra Agrigento e Campofranco. La vittima è Giuseppe Mattina, collaboratore scolastico di 58 anni.

Scontro frontale sulla Ss 189, cos’è accaduto

Giuseppe Mattina, per tutti Peppe, era al volante della sua Citroen C3 quando si è scontrato frontalmente con una Opel Astra station wagon, nei pressi del bivio per il villaggio Faina. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato Mattina. L’uomo al volante della Opel Astra, anche lui un collaboratore scolastico di 58 anni, è stato soccorso e trasferito in 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Qui medici si sono riservati la prognosi sulle sue condizioni di salute.

Mattina lascia moglie e tre figli, attorno ai quali si è stretta la comunità di Campofranco. “In questo momento di immenso dolore, il Sindaco Rosario Nuara, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale si uniscono al lutto della moglie Miriam, dei tre figli Jerome, Alex e Greta e di tutti i familiari, ai quali giungano le più sentite e affettuose condoglianze. Un pensiero affettuoso, insieme all’augurio di una pronta e completa guarigione, va anche al nostro concittadino Attilio Amorelli, coinvolto nel medesimo incidente e fortunatamente fuori pericolo. La comunità scolastica, i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia perdono oggi una figura presente e affettuosa, parte integrante della quotidianità di tanti piccoli campofranchesi”, scrive l’amministrazione comunale sui suoi canali social ufficiali.

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