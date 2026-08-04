Incidente sulla Statale di Trabia, dopo la 14enne Alessandra Martorana muore pure il 42enne Leonardo Mulè

Palermo – Il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio lungo la Statale nei pressi di Trabia si fa ancora più pesante e drammatico.

Dopo giorni di apprensione e battaglie in ospedale, è deceduto anche Leonardo Mulè, il quarantaduenne rimasto gravemente ferito nello stesso impatto in cui aveva perso la vita la quattordicenne Alessandra Martorana.

L’uomo era stato soccorso d’urgenza la notte dello scontro e trasportato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni erano apparse subito estremamente critiche ai medici, che ne avevano disposto il ricovero immediato nel reparto di Rianimazione. Nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di strapparlo alla morte, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

© Riproduzione riservata