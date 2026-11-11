Incidente sulla strada dei comisani, tre auto coinvolte, feriti marito e moglie

Vittoria – Incidente alle 15.30 sulla strada provinciale 5 all’incrocio con via Colombia (la cosiddetta “strada dei comisani”) per un incidente che ha coinvolto tre auto, una Clio, una Toyota ed una Smart Forfour.

A causa del sinistro i due occupanti della Toyota, marito e moglie, sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del 118 che li ha trasferiti all’ospedale di Vittoria. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale di Vittoria, e i carabinieri di Vittoria.

© Riproduzione riservata