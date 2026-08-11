Incidente sulla Vittoria-Acate, 25enne ferito e trasferito in elisoccorso

Acate –

Nel pomeriggio di ieri un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro tra la sua moto e una Ford Kuga. L’impatto, violentissimo, è avvenuto sulla strada che collega Vittoria ad Acate, in territorio di Acate.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito particolarmente critiche. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario del 118 e dai medici del Pronto Soccorso di Vittoria, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Messina, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

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