Cronaca
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23/07/2026 17:19

Incidente sulla Vittoria-S. Croce Camerina, muore una donna di 65 anni, Aurora Puglisi

Il sinistro si è verificato sul ponte inaugurato di recente.

di Redazione

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Vittoria – Incidente stradale  nel pomeriggio sulla strada provinciale Vittoria–Santa Croce Camerina, nei pressi del ponte inaugurato di recente. Nello scontro, che ha coinvolto una Golf e un’altra auto, ha perso la vita una donna di 65 anni.

Il conducente dell’altra auto, un 59enne, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Vittoria per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

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