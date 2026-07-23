Incidente sulla Vittoria-S. Croce Camerina, muore una donna di 65 anni, Aurora Puglisi

Il sinistro si è verificato sul ponte inaugurato di recente.

Vittoria – Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale Vittoria–Santa Croce Camerina, nei pressi del ponte inaugurato di recente. Nello scontro, che ha coinvolto una Golf e un’altra auto, ha perso la vita una donna di 65 anni.

Il conducente dell’altra auto, un 59enne, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Vittoria per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

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