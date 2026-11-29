Agira, Enna – Un morto e una ferita è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, all’altezza di Agira.La vittima è Massimo Vitale, 50 anni, di Caltanissetta. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto.

La vittima era alla guida di una delle due vetture, mentre la conducente dell’altra auto è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Enna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il personale sanitario, gli agenti della Polizia stradale e il personale dell’Anas. Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso al transito.

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