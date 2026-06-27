Incidente sull’autostrada Palermo-Messina: due morti e un ferito. Perdono la vita Francesco Montalto e Gaetano Mollica Nardo

Termini Imerese – Incidente stradale sull’autostrada Palermo Messina all’altezza di Buonfornello, al chilometro 176,100, nel territorio di Campofelice di Roccella a tre chilometri circa dalla barriera autostradale. Nello scontro, che si è verificato alle 14,25, tra un furgone Peugeot bianco con a bordo degli operai e un’auto, una Ford Kuga rossa, sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso del 118 e la polizia stradale. L’autovettura procedeva in direzione Messina, mentre il furgone viaggiava in senso opposto.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione per via dei lavori in corso che interessano l’autostrada A20. L’impatto è costato la vita al conducente dell’autovettura e a uno degli operai che viaggiavano sul furgone. La terza persona, un altro operaio ferito, è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni.

L’incidente, in un giorno da traffico sostenuto per il fine settimana, ha contribuito ad aggravare la situazione della viabilità: traffico particolarmente intenso sulla statale 113 dove è stato deviato il flusso veicolare a partire dall’uscita Buonfornello. Rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e il bivio di Castelbuono. L’autostrada sarà riaperta al traffico solamente quando saranno completate tutte le operazioni di ripristino della sede stradale e saranno rimossi i mezzi incidentati.

I morti sono Francesco Montalto, 45 anni, di Palermo, passeggero del furgone e Gaetano Mollica Nardo di Pettineo di 44 anni che faceva il saldatore ed era a bordo Ford Kuga e procedeva in direzione Messina. Ferito in modo grave il fratello della vittima, Marco Montalto, 35 anni con vari traumi ricoverato al Civico in gravissime condizioni

Cordoglio del sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino: «La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che lascia tutti senza parole. La morte di Gaetano Mollica ci addolora profondamente e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita. A pochi giorni dal suo quarantaquattresimo compleanno ci troviamo, invece, a fare i conti con una perdita che ferisce la sua famiglia e l’intero paese. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Pettineo esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai suoi familiari, ai parenti e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In questo momento di immenso dolore siamo loro vicini con discrezione, affetto e rispetto. Il nostro pensiero va anche alla famiglia dell’altra vittima di questa terribile tragedia e al ferito, al quale auguriamo una pronta guarigione. Oggi Pettineo si raccoglie nel silenzio e nella preghiera. Ci sono ferite che nessuna parola riesce a rimarginare, ma una comunità unita ha il dovere di stringersi attorno a chi soffre e di non lasciare sola una famiglia colpita da un dolore così grande».

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