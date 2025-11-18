Incidente tra auto e bus con a bordo 16 studenti: uno è grave. Il mezzo in bilico

Pordenone – Dodici studenti feriti in modo lieve, una trasportata in elicottero al Pronto soccorso per ferite più gravi e due conducenti finiti a loro volta in ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, 18 novembre, tra un pullman con a bordo studenti 14enni di un istituto di Motta di Livenza, nel Trevigiano, e una macchina. Lo scontro è avvenuto vicino al campo santo di Sesto al Reghena, nel Pordenonese.

Dopo lo schianto, il bus è finito fuori strada e si è fermato in bilico sull’argine di un fossato. Secondo le prime informazioni, tutti gli scolari sono stati in poco tempo fatti uscire dal mezzo e soccorsi grazie al tempestivo intervento degli operatori sanitari e dei vigili del fuoco. Un’ alunna, in condizioni più gravi, sarebbe stata immediatamente caricata in un elicottero del Suem per raggiungere al più presto l’ospedale. È stata portata via in codice giallo perché sembrava avesse subito uno schiacciamento del torace: durante il trasporto non avrebbe mai perso conoscenza. Sono stati trasportati in ospedale anche i due autisti, rispettivamente ai Pronto soccorso di Pordenone e San Vito al Tagliamento: non sarebbero in pericolo di vita né in condizioni gravi. Nel frattempo, tutti gli altri dodici studenti sono stati visitati dalle equipe sanitarie: sono in codice verde.