Incidente tra scooter e Fiat Panda, muore un motociclista di 40 anni, Vito D’Armetta

Palermo – Un uomo di 40 anni, Vito D’Armetta, è morto in un incidente sulla statale di Villagrazia di Carini, nei pressi della pizzeria La Torre. Era in sella a uno scooter T-Max che si è scontrato con una Fiat Panda. Terribile l’impatto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi, ma nonostante sia stato prima rianimato sul posto dai sanitari e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello scontro e i carabinieri. Lunghe code di auto durante le operazioni di soccorso.

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