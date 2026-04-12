Incidente tra un autocarro e una macchina: tre morti. Tornavano a casa dal lavoro

Modena – Una domenica mattina drammatica sulle strade modenesi. Sono tre le persone decedute a causa di un terribile incidente avvenuto poco dopo le 5.30 del mattino in via Emilia Ovest, tra Cittanova e Marzaglia. A scontrarsi frontalmente una Opel Meriva con a bordo quattro persone e un’autocisterna adibita a trasporto latte, guidata da un uomo di 61 anni.

Le vittime (a bordo dell’auto) sono tutte ghanesi: Ashafa Abdul Aziz 27 anni, Issam Alassan, 58 anni che era alla guida dell’auto, entrambi residenti a Modena e Shirazu Baba, 61 anni residente Rubiera. Nell’auto c’era anche una quarta persona che ha riportato ferite di media gravità e si trova ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Tornavano a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. Gravissimo l’autista dell’autobotte, un 61enne di origine moldava residente a Reggio Emilia.

Da una prima ricostruzione della polizia locale di Modena incaricata dei rilievi, pare che l’auto con a bordo i quattro ghanesi stesse procedendo da Modena verso Reggio Emilia, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo per il trasporto del latte. Non è escluso che la Opel Meriva, forse a causa di un colpo di sonno dell’autista, abbia invaso la corsia opposta e il camionista non sia riuscito ad evitare l’impatto. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, ribaltandosi nei fossati al lato della carreggiata.

Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco e il 118 con diversi mezzi. Pompieri e medici hanno lavorato a lungo per estrarre le quattro persone intrappolate tra le lamiere dell’auto. Per tre di loro purtroppo non c’era più nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo accertare la loro morte. Gli agenti della locale sono rimasti sul posto fino a tarda mattinata, quando è stata riaperta la strada, insieme ai tecnici Anas e agli addetti dell’agenzia funebre Gibellini che si è occupata del trasporto delle salme.

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