Incidenti sul lavoro a Carrara, muore un operaio siciliano, Aldo Gullotti

Lascia un figlio di 10 anni.
di Redazione
Si chiamava Aldo Gullotti ed era siciliano l’operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda del settore marmifero a Carrara, la Santucci. Sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo, inutili i soccorsi.
Gullotti, nato a Milazzo nel 1982, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto. Lascia un figlio di 10 anni. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all’infortunio mortale.
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