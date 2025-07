Condividi "Incinta al sesto mese muore con il compagno nell’incidente, erano in Puglia per un matrimonio" sui social

Bari – Una notte di sangue ha sconvolto la Puglia. Un drammatico incidente stradale si è verificato poco prima delle 3 del mattino lungo la Strada Statale 16, all’altezza di Mola di Bari, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre cinque.

Le vittime sono una donna di 33 anni, originaria di Lanciano e residente a Ortona (CH), incinta al sesto mese, e il suo compagno, un uomo di 30 anni di Torino. La donna è deceduta sul colpo, mentre l’uomo è spirato all’alba all’ospedale Di Venere di Bari, dove era stato trasportato in condizioni critiche dal personale del 118.

Il gruppo si trovava in Puglia per partecipare a un matrimonio e stava facendo ritorno dal ricevimento quando è avvenuto il tragico impatto.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto su cui viaggiavano le vittime è stata centrata da un Van, ribaltandosi sulla carreggiata. A bordo del furgone viaggiavano quattro persone: il conducente e una famiglia ucraina composta da una coppia quarantenne e il loro figlio di nove anni. Tutti sono stati trasportati al Policlinico di Bari con ferite di varia entità.

ul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Mola di Bari, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità. Presenti anche tre ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco di Monopoli, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

