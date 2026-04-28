«Incinta di due uomini contemporaneamente, i miei gemelli hanno due padri diversi: un fenomeno rarissimo»

Bogotà – Due bambini, gemelli, con due papà diversi. Un fenomeno rarissimo, accaduto solo una ventina di volte al mondo. Si chiama superfetazione eteropaternale: dopo rapporti sessuali ravvicinati nel corso dello stesso ciclo ovulatorio, due ovuli distinti vengono fecondati da spermatozoi di uomini diversi. I gemelli condividono quindi la stessa madre, ma hanno patrimoni genetici paterni differenti.

È successo in Colombia, dove una madre a due anni dalla nascita dei suoi figli, gemelli eterozigoti, è andata in un laboratorio di genetica del suo Paese per scoprire chi fosse il padre.

Il risultato ha sconvolto anche lei: i bambini, messi al mondo contemporaneamente, hanno due papà diversi. I medici hanno eseguito il test di routine, ma dopo il risultati hanno voluto ripeterlo per avere la certezza di ciò che avevano visto. Solo a quel punto si sono convinti.

Per determinare la paternità di una persona, gli scienziati colombiani hanno utilizzato una tecnologia chiamata «marcatori microsatellitari». Si confrontano minuscoli frammenti di Dna del bambino, della madre e del presunto padre. «Preleviamo il Dna da ciascuno di loro, analizziamo tra 15 e 22 punti, chiamati microsatelliti, e li confrontiamo uno per uno», ha detto il professor William Usaquén, direttore del laboratorio. Dopo averne anaizzati 17 nel Dna della madre, dei due neonati e del presunto padre che si è sottoposto al test, hanno scoperto che il Dna del presunto padre corrispondeva a quello di uno dei bambini, ma non a quello dell’altro. A detta di tutti, è stato qualcosa di straordinario. «Sono a capo del laboratorio da 26 anni, e questo è il primo caso che abbiamo visto, e finora l’unico», ha concluso Usaquén.

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