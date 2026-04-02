Incinta (senza saperlo) va in ospedale 4 volte: «Sto male». Ma viene curata per un’infezione e muore a 22 anni

Londra – Una giovane donna e il suo bambino non ancora nato sono morti: l’ospedale non si era accorto che la ragazza fosse incinta dopo ben quattro visite al pronto soccorso: è stata aperta un’inchiesta. Zoe Tighe, 22 anni, che non sapeva di essere incinta, si è recata ripetutamente al James Paget Hospital di Gorleston, nel Norfolk, per un periodo di sei settimane lamentando dolori al basso ventre, ma è stata curata per un’infezione delle vie urinarie. Due settimane dopo, è collassata a casa ed è stata portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una sepsi. Un’ecografia ha mostrato che l’estetista era alla 14esima settimana di gravidanza, ma il bambino era già morto. Tighe è stata trasferita al Norfolk and Norwich University Hospital ma, dopo aver subito tre arresti cardiaci poco dopo il parto, è deceduta.

Durante l’inchiesta a Norwich è emerso che la ragazza aveva iniziato ad abusare di ketamina dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva 17 anni.

A causa di ciò, aveva sviluppato una fibrosi vescicale – soprannominata vescica da ketamina – e soffriva di frequenti infezioni del tratto urinario. Tuttavia, la madre, Jane, ha denunciato che il personale dell’ospedale «non ha approfondito le cause oltre l’abuso di ketamina non era interessato a indagare su eventuali altri problemi».

IL RACCONTO

«L’infermiera che ha fatto nascere non riusciva a capire perché James Paget non avesse mai effettuato un test di gravidanza di routine in nessuna delle visite di Zoe, dato che, a suo dire, sarebbe stata una procedura standard per qualsiasi giovane donna che si presentasse al pronto soccorso con dolori addominali, anche se non pensava di essere incinta», ha affermato. Ha aggiunto: «Credo che se Zoe fosse stata informata della sua gravidanza quando si è presentata per la prima volta da James Paget con i problemi addominali, la sua attenzione alla cura della propria salute e la ricerca di ulteriore supporto per il bene del nascituro sarebbero state una priorità. Sebbene Zoe non avesse programmato di avere un figlio in quel momento, era una persona premurosa che si sarebbe assunta le responsabilità della genitorialità».

Il collasso in casa

Tighe è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale nel 2023 il 24 aprile, il 22 maggio, il 2 giugno e il 7 giugno, come emerso durante l’udienza presso il tribunale del coroner di Norfolk. Il 24 giugno è collassata sul pavimento della casa di famiglia a Lowestoft ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale in condizioni critiche. Il personale le ha infine diagnosticato una sepsi e un’ecografia ha rivelato con grande sorpresa che era incinta. La Tighe era tornata a Lowestoft quattro mesi prima della sua morte, dopo un soggiorno di tre mesi a Weston-super-Mare, nel Somerset, per sottoporsi a un programma di riabilitazione. La ketamina è utilizzata come anestetico in medicina umana e veterinaria e, se usata in modo improprio, può causare gravi problemi alla vescica a lungo termine. Jane ha dichiarato: «Aveva tutto per cui vivere: una carriera promettente, una casa sicura e piena d’amore e un bravo fidanzato. Purtroppo, le sue condizioni di salute erano ancora molto precarie e soffriva costantemente di dolori lancinanti». Il decesso è datato 26 giugno 2023.

ANTIDOLORIFICI

Il dolore era così forte che era stata costretta su una sedia a rotelle e in alcune occasioni aveva avuto pensieri suicidi. Jane ha affermato che, di conseguenza, la salute di sua figlia non è stata adeguatamente indagata quando si è recata al pronto soccorso. «È stata rimandata a casa con antidolorifici molto semplici e/o antibiotici per l’infezione delle vie urinarie, che ovviamente non hanno avuto alcun effetto. Credo sinceramente che chiunque l’abbia visitata al James Paget non sia andato oltre il suo problema con la ketamina», ha detto ancora la mamma.

«Non erano minimamente interessati a indagare se ci fosse qualcos’altro che non andava. Continuavano a ripetere che non potevano fare nulla per lei. Ho chiesto delle ecografie e ho implorato che venisse ricoverata perché soffriva moltissimo ed era così fragile, ma sono stata francamente ignorata». Un rappresentante legale della famiglia ha spiegato durante l’inchiesta: «Una delle domande è se la mancata esecuzione del test di gravidanza abbia in qualche modo alterato il corso degli eventi e se la mancata esecuzione del test abbia causato o contribuito in modo determinante alla morte di Zoe».

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