Incubo incendio alla collina Monserrato, fermato un secondo piromane individuato dal cielo

Modica – La Polizia ha fermato un uomo individuato dall’elicottero antincendio.

Dopo il fermo del primo presunto piromane domenica sera, la Polizia di Modica è riuscita a bloccare anche un secondo uomo ritenuto coinvolto nella serie di roghi. L’operazione è stata resa possibile grazie all’intervento dell’elicottero impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, nuovamente divampato oggi pomeriggio nella collina di Monserrato. Dall’alto, l’equipaggio ha individuato un uomo in fuga tra la vegetazione, segnalandone tempestivamente la posizione alle pattuglie impegnate sul terreno. Ricevute le coordinate, gli agenti hanno raggiunto rapidamente l’area, riuscendo a intercettare e fermare il fuggitivo nei pressi della collina di Monserrato. Il sospettato è stato quindi condotto in Commissariato in via Cornelia.

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