Indagine sul Comune di Modica: sentiti i primi testimoni

È l'attività amministrativa del Comune di Modica durante la sindacatura di Ignazio Abbate

Modica – L’inchiesta della magistratura sull’attività amministrativa del Comune di Modica durante la sindacatura di Ignazio Abbate entra in una fase cruciale.

Come anticipato da Ragusanews, il procuratore capo Francesco Puleo ha delegato alla Guardia di Finanza le indagini, che in questi giorni hanno visto i primi interrogatori di persone informate sui fatti. Si tratta delle prime testimonianze verbalizzate dalle Fiamme Gialle, volte a trovare riscontri rispetto alla documentazione già acquisita dagli inquirenti o richiesta agli uffici comunali nel corso degli accessi agli atti delle ultime settimane a Palazzo San Domenico.

Al centro delle verifiche vi sono la gestione delle manutenzioni comunali, le procedure che portarono al risarcimento dei danni per la grandinata del 2021, relativi a terreni situati nel territorio di Ragusa e riconducibili all’allora sindaco Abbate; i lavori per la realizzazione della rotatoria di contrada Caitina, su cui pende un esposto-denuncia.

L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori audizioni e acquisizioni di documenti.

© Riproduzione riservata