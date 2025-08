Indagini della Finanza sul latte importato da Malta, “il formaggio Ragusano Dop è certificato e garantito”

Ragusa – In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa sui condivisi controlli a tutela del “made in italy” effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’ICQRF sull’utilizzo del latte proveniente da Malta, questo Consorzio ritiene doveroso precisare che il Ragusano DOP è un prodotto tutelato dall’Unione Europea attraverso il sistema delle Denominazioni di Origine Protetta, il quale garantisce che ogni fase della produzione – dalla mungitura alla trasformazione, fino alla stagionatura – deve avvenire esclusivamente all’interno dell’area geografica delimitata dal disciplinare, ovvero nelle province di Ragusa e parte di Siracusa e che il latte utilizzato deve provenire unicamente da allevamenti situati in tale zona, nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali. A vigilare sul rispetto del disciplinare è il Corfilac, Organismo di Controllo (OdC) autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura, che opera con indipendenza e rigore, eseguendo costantemente controlli documentali, ispezioni nei luoghi di produzione, prelievi e analisi sul prodotto finito. Il sistema di certificazione DOP, com’è noto, si fonda su tracciabilità e trasparenza: ogni singolo lotto di formaggio certificato è pienamente rintracciabile, sia per origine del latte che per modalità di trasformazione. Alla luce di ciò, si respingono con fermezza le illazioni che mettono in discussione la conformità del Ragusano DOP, in assenza di elementi concreti o riscontri oggettivi. Tali affermazioni concorrono a disorientare il consumatore, e ledono gravemente la reputazione di un prodotto simbolo dell’identità agroalimentare iblea e siciliana e frutto del lavoro scrupoloso di allevatori e casari che operano da generazioni nel rispetto delle regole. Il Consorzio di Tutela esprime piena fiducia nel sistema dei controlli e ribadisce la totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti per chiarire qualsiasi dubbio o segnalazione fondata. Invita inoltre tutti gli operatori dell’informazione ad agire nel rispetto della verità e della dignità dei produttori e delle produzioni certificate.

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

Enzo Cavallo Giuseppe Occhipinti

