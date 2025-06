Indagini, ispezioni e monitoraggio sul viadotto Cassibile

Cassibile, Siracusa – Autostrade siciliane comunica che dal giorno 16 giugno 2025 al giorno 20 giugno 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, é prevista la chiusura al traffico veicolare, per i veicoli che transitano in *direzione Gela , del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cassibile (Km 9+696) e di Avola (Km 15+000) dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela e la conseguente istituzione dell’ *uscita obbligatoria allo svincolo di Cassibile e la chiusura dello stesso in direzione Gela.

