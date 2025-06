India, Boeing caduto: «Un passeggero è sopravvissuto»

Uno dei passeggeri a bordo del Boeing dell’Air India precipitato questa mattina ad Ahmedabad sarebbe miracolosamente sopravvissuto: ne danno notizia i media indiani che citano fonti della polizia locale. Anche la Bbc, che ha parlato con un parente, del passeggero, conferma la notizia.

Il superstite è attualmente ricoverato nell’ospedale della città a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto il disastro. Si tratterebbe di un cittadino britannico di origine indiana di cui vengono anche fornite le generalità, Vishwash Kumar Ramesh. Secondo quanto riferito da un commissario di polizia, il passeggero occupava il posto 11A, che in alcuni allestimenti dei Boeing 787 corrisponde a un sedile vicino al finestrino quasi all’altezza dell’ala. Accanto a Ramesh viaggiava il fratello che è morto.

Il sopravvissuto è ferito ma cosciente al punto che i media indiani riportano anche una sua testimonianza diretta degli attimi dell’incidente: «Trenta secondi dopo il decollo si è udito un forte rumore, poi l’aereo si è schiantato». Ramesh ha mostrato ai suoi soccorritori la carta d’imbarco a riprova della veridicità del suo racconto. Ha aggiunto che vive a Londra da una ventina di anni e che era tornato in India per far visita ad alcuni parenti. I medici lo hanno curato per ferite al volto e trauma da schiacciamento al torace.