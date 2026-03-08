India, marzo registra il record di caldo: la massima ha raggiunto i 35,7 gradi

Nuova Delhi – La capitale indiana ha registrato ieri una temperatura massima di 35,7 gradi, segnando il giorno più caldo all’inizio del mese di marzo da 15 anni a oggi: lo certifica l’Imd, l’Istituto meteorologico indiano. La massima ha superato di 7,3 gradi le medie stagionali, mentre la minima, di 17,4 gradi, è stata di 3,4 sopra il normale.

Il passaggio diretto dall’inverno alla piena estate verificatosi nella prima settimana di questo marzo 2026 non era mai stato altrettanto rapido da 50 anni a questa parte. Temperature altrettanto anormali sono registrate in altre aree del nord dell’India, in Rajsthan, Haryana, Punjab e Uttar Pradesh. Gli esperti attribuiscono il fenomeno al cambiamento climatico e all’assenza delle nevicate dalla fine di gennaio nell’Himalaya occidentale.

