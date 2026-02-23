Cronaca
23/02/2026 09:28

Infarto alla guida e schianto sul guardrail: muore 57enne

Era originario di Viagrande

di Redazione

Catania – Incidente stamattina sull’Asse dei servizi di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, un 57enne di Viagrande alla guida di una macchina è stato colto da infarto, ha perso il controllo ed è andato a sbattere prima contro un camion e poi sul guardrail. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia. Pesanti le ripercussioni sul traffico che ha subito rallentamenti.

