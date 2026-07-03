Cronaca
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03/07/2026 13:41

Infarto in autostrada, salvato dalla fan di Max Pezzali

Decisivo sulla A19 l'intervento dell'operatrice socio-sanitaria

di Redazione

Caltanissetta –

Stava andando a Messina per il concerto di Max Pezzali, ma qualcosa lungo la strada l’ha distratta. La 45enne nissena Francesca Perrieraoperatrice socio-sanitaria dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e studentessa in infermieristica, ha salvato la vita di un 59enne di Mazara del Vallo colpito da infarto all’interno della galleria Fortolese sull’autostrada A19, in territorio nisseno.

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I primi ad assisterlo sono stati quelli del personale Anas, poi è arrivata la 45enne che ha rianimato il mazarese prima dell’arrivo dell’equipaggio del 118. Francesca ha quindi ripreso il suo viaggio verso Max Pezzali.

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