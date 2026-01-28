Infarto o ictus, le persone «notturne» rischiano più dei «mattinieri»: l’effetto sul cuore

Le persone ‘notturne’, ovvero molto attive alla sera che tipicamente vanno a letto tardi, sono più a rischio di malattie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, basato sull’analisi dei dati sanitari di oltre 300.000 adulti (età media di circa 57 anni) inseriti nella biobanca britannica per valutare l’impatto sulla loro salute cardiovascolare dei cronotipi, ovvero della loro inclinazione ad andare a letto e svegliarsi presto o tardi.

Lo studio è stato condotto presso il Brigham and Women’s Hospital e la Harvard Medical School, a Boston. Circa l’8% dei partecipanti ha dichiarato di essere «sicuramente persone serali», ovvero di andare a letto tardi la sera (ad esempio alle 2 del mattino) e di avere un picco di attività tardi nel corso della giornata. Le persone che si sono dichiarate «sicuramente mattiniere», ovvero più attive nelle prime ore del giorno e che andavano a letto prima (ad esempio alle 21:00), costituivano circa il 24% dei partecipanti. Circa il 67% dei partecipanti è stato classificato come cronotipo «intermedio» (né mattiniero né serale).

Ebbene, è emerso che gli individui mattinieri tendono ad essere più sani, ovvero ad adottare stili di vita salutari (una dieta sana, attività fisica regolare, non fumare, una buona qualità del sonno, peso, colesterolo, glicemia e pressione sanguigna nella norma). Rispetto ai cronotipi intermedi, le «persone serali» o nottambule avevano un punteggio complessivo di salute cardiovascolare scadente. I nottambuli avevano un rischio del 16% maggiore di infarto o ictus, rispetto alle persone appartenenti alla categoria intermedia. Gran parte dell’aumento del rischio di malattie cardiache tra le persone notturne era dovuto a cattive abitudini, in particolare l’uso di nicotina e un sonno inadeguato. Al contrario, i «mattinieri» presentano punteggi di salute cardiaca più alti. Le persone notturne potrebbero essere più inclini ad avere comportamenti che possono influire negativamente sulla salute cardiovascolare, come una dieta di scarsa qualità, il fumo e un sonno inadeguato o irregolare.

